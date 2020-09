Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Discutiile care aduc deponeul de la Lupac in centrul atentiei, cum ca ar avea tarife exorbitante, n-au speriat cetatenii, obisnuiti cu cea mai scumpa apa, cel mai mare tarif de distributie pentru curent si, de ce nu, cel mai scump gunoi. Au nemultumit insa autoritatea judeteana care…

- CARAS-SEVERIN – Reprezentanții PSD, PRO Romania, ALDE și PNȚCD au depus astazi listele de candidaturi pentru Consiliul Județean Caraș-Severin. Asa cum era firesc, candidatul Alianței Pro Caraș-Severin pentru functia de președinte este Silviu Hurduzeu! „Este vorba despre o alianța a stangii PSD-PRO Romania,…

- CARAS-SEVERIN – Asta a spus liderul PSD Caraș-Severin și candidat al acestui partid la președinția CJ, Silviu Hurduzeu, cand a fost intrebat ce crede ca-și dorește mai mult liderul PNL Caraș-Severin in alegerile locale: Primaria Caransebeș sau Consiliul Județean? Silviu Hurduzeu considera ca liberalii…

- CARAS-SEVERIN – Si pentru ca vorbim despre sume aproape triplate, Vali Armasu, seful ecologistilor caraseni, a cerut o explicatie administratiei judetene. Totul, intr-o conferinta de presa tinuta la sediul ecologistilor caraseni, unde era Vintage, localul mult amenintat cu demolarea, dar inca in picioare!…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- CARAS-SEVERIN – Marcel Vela si Costel Alexe sunt prezenti joi, 23 iulie 2020, in judetul nostru unde vor avea intalniri cu reprezentantii institutiilor din judet! Ministrul Mediului va efectua o vizita in Parcul National Semenic-Cheile Carasului, acolo unde mereu au fost semnalate taieri ilegale si…

- CARAS-SEVERIN – Primarul Resitei are, fara doar si poate, o mentalitate de invingator. Iar asta se vede si in declaratiile legate de ce rezultate asteapta de la liberali, in urma apropiatelor alegeri! „Facem sondaje, ce va pot eu confirma este faptul ca Partidul National Liberal, in Caras-Severin, in…

- RESITA – Silviu Hurduzeu, seful judetului, a batut palma cu Ioan Popa, seful administrativului resitean, pentru o noua initiativa care pune bazele unui adapost cu spatii de cazare pentru diferitele situatii de urgenta care ar putea aparea la nivel de municipiu! Primarul Ioan Popa ne-a explicat: „Este…