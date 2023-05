Stiri pe aceeasi tema

- Datoria publica a Italiei a depasit 3.000 de miliarde de dolari in martie, a treia luna de crestere consecutiva a nivelului datoriei si prima data cand depaseste pragul de 3.000 de miliarde de dolari, transmit ANSA si Xinhua.Conform datelor publicate de Banca Centrala a Italiei, datoria publica a…

- Gigantul grup petrolier britanic Shell a raportat joi un profit peste asteptari in primul trimestru, extinzand o serie de rezultate extraordinare dupa cresterea preturilor marfurilor in 2022, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, transmite CNBC, citat de news.ro.Shell a raportat un profit ajustat…

- Uniunea Europeana este cea mai mare piața pentru marfurile din Moldova. Despre acest lucru a anunțat Delegația Uniunii Europene in Moldova, menționand ca in 2022, fața de 2021, exportul de produse moldovenești catre UE a crescut cu 32,4% - pina la 2,54 miliarde dolari. In același timp, in 2022, Moldova…

- Costul mediu orar al forței de munca atat in ​​zona euro, cat și in Uniunea Europeana in ansamblu in 2022 prezinta diferențe mari de la o țara la alta, cel mai mic cost situandu-se la 8 euro și cel mai mare la 51 de euro pe ora, dupa cum rezulta din datele Eurostat, conform carora costul mediu orar…

- Gigantul petrolier saudit Aramco a anunțat un profit record de 161,1 miliarde de dolari (134 miliarde de lire sterline) pentru 2022, ajutat de creșterea prețurilor la energie și de volume mai mari. Aceasta reprezinta o creștere de 46,5% pentru compania de stat, comparativ cu anul trecut, noteaza BBC.…

- Pagubele materiale provocate in Turcia de seismul devastator din 6 februarie depasesc 100 miliarde de dolari, potrivit unui calcul sumar realizat de Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul turc, a indicat Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), intr-un briefing de presa la sediul…

