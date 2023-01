Deplasarea bogăției. Cine se prinde în momeala “Elveției Asiei” La scurt timp dupa ce și-a deschis porțile intr-o dimineața de marți, la mijlocul lunii decembrie, showroom-ul Rolls-Royce din cartierul Redhill din Singapore era deja plin de viața. Tensiunile dintre SUA și China raman ridicate, piețele financiare sunt nervoase, riscul unei recesiuni globale se profileaza puternic: este momentul perfect pentru a depune un avans de […] The post Deplasarea bogației. Cine se prinde in momeala “Elveției Asiei” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai larg indice al actiunilor din regiunea Asia-Pacific din afara Japoniei, MSCI, a crescut cu 0,04%, in timp ce indicele actiunilor globale a urcat cu 0,18%. Indicele paneuropean STOXX 600 a avansat cu 0,8%, recuperand o parte din pierdere de aproape 12% din 2022, lovit de inasprirea agresiva a…

- Numarul de bombardiere H-6 detectate in zona de aparare aeriana a insulei este record, a anunțat marți Ministerul Apararii taiwanez, in timp ce Beijingul continua sa intensifice presiunea asupra insulei, scrie CNN.Cele 18 bombardiere faceau parte dintr-un total de 21 de avioane de razboi chineze trimise…

- Dyson a anunțat astazi specificațiile complete ale caștilor cu funcție de purificare a aerului Dyson Zone, care vor fi puse in vanzare din ianuarie in China și din martie in SUA, Marea Britanie, Hong Kong SAR și Singapore.

- Piatra pretioasa este cel mai mare diamant roz in forma de para de aceasta calitate vandut vreodata la o licitatie, potrivit casei de licitatii Christie’s, detinuta de Artemis, holdingul familiei franceze Pinault, relateaza G4Media.ro.Diamantul este montat pe un inel, flancat de o parte si de alta de…

- Tarile din Asia si Pacific ar putea pierde peste 3% din produsul intern brut daca comertul va fi intrerupt in sectoarele afectate de sanctiunile recente impuse de catre SUA pentru a bloca livrarile de semiconductori in China si daca barierele netarifare din alte zone vor fi ridicate la ”nivelurile din…

- Potrivit noilor imagini se observa cum Li Zhanshu, membru in Biroul Politic, ia un dosar din fața lui Hu Jintao și ii explica ceva. Asta in timp ce Wang Huning, membru in același Birou Politic, cel mai important organism decizional din China, face niște gesturi catre fostul lider al Chinei, informeaza…

- Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a acuzat China ca incearca sa submineze sistemul judiciar al Statelor Unite, in anuntul sau care cuprindea acuzatii fata de 13 cetateni chinezi, informeaza BBC. Intr-unul dintre cele trei cazuri facute publice marti, Departamentul de Justitie a acuzat doi…