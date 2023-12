Deplasare super-importantă Dupa o saptamana de pauza, determinata de numarul impar de echipe din cele doua conferinte ale primului esalon, CSM Petrolul Ploiesti revine, astazi, pe parchet pentru confruntarea din deplasare cu CSM 2007 Focsani, contand pentru Etapa a 14-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin – Getica 95! Programat sa inceapa la ora 17:00, meciul este unul extrem de important in perspectiva partii secunde a sezonului, in care sunt sanse mari ca ambele echipe sa evolueze in play-out si merg cu punctele acumulate in Faza I in compania adversarelor care le insotesc. „Miza meciului este destul de mare si va trebui… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

