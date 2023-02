Stiri pe aceeasi tema

- Meci decisiv pentru sportivele de la Volei Alba Blaj in grupele Ligii Campionilor. De ce scor au nevoie pentru a merge mai departe Sportivele de la Volei Alba Blaj intalnesc miercuri, 1 februarie 2023, pe jucatoarele campioanei Franței, Volero Le Cannet, in penultima etapa a grupei B din Liga Campionilor.…

- Astazi, ora 19.00, primul meci al anului | SC Prometey Dnipro – Volei Alba Blaj, in Cehia, in Champions League Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, disputa astazi, de la ora 19.00, in Cehia, la Kutna Hora, primul meci al anului 2023, o partida contand pentru etapa a 3-a a grupei B din Liga Campionilor,…

- CS Volei Alba Blaj și CSM Targoviște au ramas fara victorie și dupa etapa a doua din grupele Ligii Campionilor In timp ce unii se pregatesc de Sarbatorile de iarna, voleibalistele de la cele doua echipe din Romania care evolueaza in cea mai tare competiție europeana intercluburi au avut de disputat…

- Baschetul nu se opreste de sarbatori!Intre Craciun si Anul nou echipa de baschet masculin al CSM Targu Mures va juca doua partide pe teren propriu:– pe 28 decembrie de la ora 19:00 meciul din etapa a XII. al LNBM impotriva celor de la BC CSU Sibiu.– pe 30 decembrie, de la ora 18:45 meciul restanta din…

- Brazilia a reușit un meci mare in optimile Cupei Mondiale din Qatar, invingand categoric Coreea de Sud, scor 4-1. Sud-americanii au obținut calificarea in sferturi, dar nu au uitat de legendarul Pele, aflat in spital.

- SUA a invins Iranul, scor 1-0, și s-a calificat in optimile de finala de la Campionatul Mondial. In tribunele arenei „Ahmad bin Ali”, iranienii au facut legea. Spre deosebire de primul meci, 2-6 contra Angliei, jucatorii iranieni au ales sa cante imnul, amenințat de autoritațile de la Teheran. Suporterii…

- Mai mulți fani englezi și galezi s-au batut pe strazile din Tenerife. Naționalele pe care le susțin vor fi adversare marți, de la ora 21:00, in ultima runda a grupei B de la Campionatul Mondial. Organizatorii Campionatului Mondial din Qatar au reușit sa țina lucrurile sub control. Conflictele intre…