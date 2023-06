Depistat la volan fara permis, a incercat sa pacaleasca politistii de frontiera Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauți – Prut efectueaza cercetari in privinta unui cetatean roman care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Luni., in jurul orei 03.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control, un echipaj […] Citește Depistat la volan fara permis, a incercat sa pacaleasca politistii de frontiera in Botosani24.ro .