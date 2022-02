Stiri pe aceeasi tema

- Doi conducatori auto din Salaj au fost depistati de politisti, in ultimele zile, in timp ce conduceau autovehiculele sub influenta unor substante psihoactive, in ambele cazuri fiind intocmite dosare penale, potrivit Agerpres. Potrivit unei informari de presa data publicitatii marti, de Inspectoratul…

- Un barbat de 27 de ani, polițist la Poliția Alexandria, județul Teleorman, este cercetat dupa ce ar fi furat mașina unei firme. Acesta era baut și sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit IPJ Teleorman, polițiștii au fost sesizați sambata de angajatul unei firme din Alexandria despre furtul…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, domiciliat in Austria, este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii rutieri in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Giurgiu, sub influenta substantelor psihoactive, conform Agerpres. "Politistii Biroului Rutier din cadrul IPJ Giurgiu…

- La data de 13 ianaurie a.c., ora 11:20, politistii din cadrul Biroului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. La volanul autoturismului se afla un zalauan de 25 de ani. Testarea cu aparatul Drugtest a evidentiat prezenta unor…

- Vineri, 31 decembrie, in jurul orei 11:40, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe Drumul Județean 108R, in localitatea Bozna, un conducator auto aflat sub influența substanțelor psihoactive. Este vorba de un barbat de 41 de ani, din comuna Treznea, care a ieșit pozitiv la testarea cu aparatul…

- Marți, 30 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic, pe Bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Zalau, un autoturism, condus de un barbat de 37 de ani, din Zalau. Polițiștii au verificat conducatorul auto in bazele electronice de date, constatand ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat,…

- Un politist in varsta de 43 de ani a fost depistat ca a condus autoturismul personal in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive, in cazul sau intocmindu-se un dosar penal, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit…

- La data de 06 noiembrie a.c., in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 20 de ani care circula pe DN11C. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul Drugtest rezultatul indicand prezența in organism a substantei…