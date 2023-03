Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana, care conducea un autoturism fara drept de circulație pe teritoriul Romaniei. In data de 18 martie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. Marți, 14 martie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Urziceni fac cercetari in cazul unui cetațean roman care s-a prezentat la controlul de frontiera in calitate de șofer, deși avea dreptul de conducere suspendat. In data de 6 martie a.c., la ora 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, județul Satu Mare,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la ieșirea din țara un autoturism marca KIA Soul, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Elveția. Ieri, 16 februarie a.c., in jurul orei 18.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul a trei cetațeni intrucat doi dintre ei au prezentat la controlul de frontiera doua certificate ITP false, iar unul avea dreptul de a conduce suspendat. In data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 18.30, in Punctul de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la ieșirea din țara un autoturism marca BMW, care figura ca fiind cautat de autoritațile din Germania. Duminica, 22 ianuarie a.c., in jurul orei 10.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a…

- Un BMW de lux condus de un clujean a fost confiscat de vameși. Mașina valoreaza 300.000 de lei. Despre autoturism sunt date ca acesta a fost furat din Slovacia. Autoturismul de lux este cautat de autoritațile din Slovacia și a fost descoperit in localitatea Vadu Izei, de catre polițiștii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din P.T.F. Sighetu Marmației au depistat, pe sensul de iesire din Romania, un autoturism marca Land Rover, care figura radiat din circulatie de catre autoritatile olandeze. In Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, pe sensul de ieșire din Romania, s-a prezentat pentru…