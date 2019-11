Depistat de politisti cu peste 0.80 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au depistat in trafic un tanar, de 21 de ani, din comuna Corcova, județul Mehedinti, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Motru, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de…

- Cum este sa conduci in stare avansata de ebrietate? In primul rand periculos si riscant! Alcoolul poate crea traume ireparabile in familiile participantilor la trafic! A conduce inseamna in primul rand a fi responsabil! Cea mai recenta actiune a politistilor Serviciului Rutier Maramures a dus la identificarea…

- Doi soferi, cu varsta de 35, respectiv 59 de ani, sunt cercetati penal pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, dupa ce au fost surprinsi bauti la volan de catre oamenii legii. Un accident rutier, soldat doar cu pagube materiale, s-a produs joi, in jurul orelor 15.30. Un autoturism…

- In amiaza zilei de ieri, la linia telefonica destinata exclusiv pentru sesizarea poliției in cazurile de conducere a automobilelor in stare de ebrietate, a parvenit un apel telefonic de la un cetațean precum ca pe bd. Dacia spre str. București un automobil de model Volkswagen Passat se deplaseaza neuniform…

- Luni, 30 septembrie, putin dupa ora 18.00, politistii din Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier produs pe strada George Enescu din municipiu. Un barbat, care a condus un autoturism pe o alee situata intre doua imobile, a pierdut controlul directiei de mers, a acrosat un autoturism parcat regulamentar,…

- In ultimele 72 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera au intocmit sapte dosare penale ca urmare a infractiunilor la regimul circulatie constatate in cadrul activitatilor desfasurate in trafic. Unul dintre dosare a fost intocmit de politistii de la Sectia de politie rurala Ziduri, dupa ce un…

- La data de 20 septembrie a.c., politisti din cadrul din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic un barbat, de 49 de ani, din comuna Alimpești, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 675C Alimpești, avand o concentrație de 0,69 mg/litru alcool pur in aerul expirat. De asemenea,…

- DrunkDrivealcool La data de 29 august, politistii din cadrul Politiei orasului Viseu de Sus, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru verificari un autoturism condus pe strada Carpati din oras, conform IPJ Maramures. Conducatorul auto, un barbat de 31 de ani, din oras, a fost…