Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, la ora 21:50, polițiștii din Farcașa, in timp ce efectuau controlul si supravegherea traficului rutier pe raza localitații Ardusat au oprit pentru verificari un autoturism. In urma verificarilor, polițiștii au identificat conducatorul autoturismului ca fiind un barbat de 39 de ani, din…

- In seara de miercuri, la ora 21:50, polițiștii din Farcașa, in timp ce efectuau controlul si supravegherea traficului rutier pe raza localitații Ardusat au oprit pentru verificari un autoturism. In urma verificarilor, polițiștii au identificat conducatorul autoturismului ca fiind un barbat de 39 de…

- Conducerea fara permis constituie infractiune, iar politistii iau masuri ferme de fiecare data cand constata astfel de fapte. Ieri, politistii rutieri au dispus din nou retinerea pentru 24 de ore, in cazul unui alt tanar depistat in timp ce conducea pe raza municipiului Baia Mare fara a avea acest drept.…

- Un adolescent de 18 ani din Baia Mare a fost depistat in trafic, pe strada 22 Decembrie din municipiu, in timp ce conducea autoturismul cu o viteza de 100 km/h. Acesta a fost oprit de politisti pentru control in noaptea de sambata spre duminica, in cadrul unor activitati desfasurate cu aparatura radar…

- Judecatoria Baia Mare a dispus masura arestarii preventive pentru 30 zile, fata de barbatul de 65 de ani din Baia Mare, care marti, 9 iunie a fost depistat in trafic avand o alcoolemie de 1,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si fara sa detina dreptul de a conduce. Acesta este cercetat sub aspectul…

- In seara de miercuri, la ora 22:45, politistii din Tautii Magheraus au oprit pentru control un autoturism pe raza localitatii Baița. In urma verificarilor, politistii au identificat la volanul autoturismului un barbat de 57 de ani din localitate. Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat…

- Luni seara, la ora 23.50, politistii din Tautii Magheraus au constatat doua infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, comise de aceeasi persoana. In urma verificarilor pe care le-au efectuat politistii au stabilit ca un tanar de 30 de ani, din Baia Mare, care nu deține permis de conducere…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa si cei din Somcuta Mare au intocmit ieri doua dosare penale, dupa ce au depistat doi barbati care au condus in stare de ebrietate. Astfel, ieri, la ora 19.10, politistii au oprit pentru control un autoturism condus pe D.J.193/E, in localitatea Asuaju…