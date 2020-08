Depistat cu permisul de arma expirat La data de 18 august a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au desfasurat o actiune, in urma careia a fost identificat un barbat, de 50 de ani, care detinea, fara drept, doua arme neletale supuse autorizarii, care functioneaza pe baza de aer comprimat. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala ca urmare a nerespectarii regimului armelor si munitiilor, iar armele au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.Sursa foto cu rol ilustrativ ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

