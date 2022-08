Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06 august a.c., in jurul orei 03.00, un echipaj de poliție din cadrul Biroului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei mun. Onesti, a depistat in trafic, un tanar de 20 de ani din comuna Buciumi, care conducea pe strada Sintezei din mun. Onesti un autoturism, fara a deține permis de conducere…

- La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 10:15, polițiști din cadrul Biroului Rutier Bacau, au oprit in trafic, pe raza localitații Nicolae Balcescu, un barbat de 69 ani, din municipiul Bacau, insoțit de o femeie de 63 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a stabilit faptul ca,…

- Pentru desfașurarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2022, la nivelul județului Bacau au fost inregistrate, in total, 891 de dosare de inscriere, din care au fost validate 876 (care aveau toate documentele…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule din cadrul Instituției Prefectului – Județul Bacau a eliberat, astazi, primele numere de inmatriculare verzi: placuțele au fost acordate unui autoturism electric, marca VW Golf. „Eliberarea numerelor de inmatriculare verzi…

- La data de 20 iunie a.c., un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier Bacau, a depistat in trafic, pe str. Aleea Iulian Antonescu din localitate, un autoturism condus de un barbat, de 38 de ani, care a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv. Barbatul a refuzat sa fie condus…

- FALS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat tractand o remorca ce avea aplicat un numar fals de inmatriculare. In data de 13 iunie a.c., in jurul orei 23.00, in…

- NU I-A MERS…Un barbat de 47 ani cu dubla cetatenie, R. Moldova si Portugalia, a fost depistat la Vama Albita, tractand o remorca cu numar fals de inmatriculare, ce nu avea drept de circulatie pe drumurile publice din Romania. Politistii de Frontiera si-au dat seama de acest lucru, parandu-le ciudat…

- Șapte unitați administrativ-teritoriale s-au asociat in cadrul Zonei Metropolitane Bacau pentru a obține finanțare PNRR in scopul dezvoltarii unui sistem de transport public. Municipiul Bacau și comunele Luizi-Calugara, Nicolae Balcescu, Hemeiuș, Margineni, Letea Veche și Margineni au depus o cerere…