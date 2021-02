Depistat conducând cu permisul suspendat La data de 30 decembrie 2020, in jurul orei 08.10, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic pe DN 2E 85, in localitatea Haret, un autoturism condus de un barbat, de 61 de ani, din județul Giurgiu. Conducatorul auto a fost sancționat contravențional pentru faptul ca vehiculul avea montata o placuța cu numar de inmatriculare […] Articolul Depistat conducand cu permisul suspendat apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

