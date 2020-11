Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Pneumologie demareaza, pe 18 noiembrie, chiar de Ziua Mondiala a Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice (BPOC), o noua campanie de informare și educare a publicului larg cu privire la importanța depistarii precoce a tuturor afecțiunilor legate de patologia pulmonara, sub sloganul…

- Ziua Nationala fara Tutun este marcata, in fiecare an, in a treia joi din luna noiembrie, in scopul sensibilizarii populației Romaniei in ceea ce privește beneficiul renunțarii la fumat. Agentia Nationala Antidrog (ANA) se alatura campaniei de marcare a acestei zile, prin activitați și masuri specifice…

- Eurodeputatul ecologist Yannick Jadot s-a pronuntat marti pentru obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19, la o zi dupa anuntul laboratoarelor Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania) privind eficienta vaccinurilor lor aflate in faza de testare, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Intrebat de Franceinfo…

- Ziua Mondiala a Misiunilor este marcata anual in Biserica Catolica, in cea de-a treia duminica a lunii octombrie. In acest an, va fi celebrata pe data de 18 octombrie. Tema aleasa de Sfantul Parinte Papa este „Iata-ma, trimite-ma pe mine” (Is 6,8). „Suntem gata sa primim prezența Duhului Sfant in viața…

- Un sondaj arata ca 74% din populatia globului ar vrea sa se vaccineze pentru Covid. Expertii sunt ingrijorati pentru ca 25% dintre oameni nu ar face vaccinul.Sondajul, realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial, a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari, noteaza Mediafax.…