Depistarea autovehiculelor de mare tonaj care circulă în Timișoara, în atenția polițiștilor locali De la inceputul acestui an, polițiștii locali din Timișoara le-au aplicat 156 de sancțiuni contravenționale conducatorilor auto care nu au respectat prevederile legii prin care se interzice circulatia autovehiculelor cu mase sau gabarite depasite pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora. Masura este valabila daca vehiculul ... The post Depistarea autovehiculelor de mare tonaj care circula in Timișoara, in atenția polițiștilor locali appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distracția l-a costat scump pe un tanar de 28 de ani din Timișoara. Polițiștii locali, aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in zona Stadionului Dan Paltinișanu, l-au depistat, in jurul orei 02.00, pe acesta, cand la volanul unui Mazda facea derapaje, intoarceri bruște pe loc, accelerari…

- Debarasarea de deseuri provenite din constructii a devenit un “sport” nu doar in Timisoara, ci si in comunele periurbane. Astfel, la Ghiroda, un individ care a aruncat pe un teren viran deseurile, a fost prins imediat de Politia Locala si amendat. A incercat sa se debaraseze de deseurile provenite din…

- De marți, Timișoara are buget pe anul 2022. Unul votat cu o ședința surprinzator de … de bun simț, fara certuri cu voci ridicate și cuvinte care se folosesc in alte medii decat o ședința de plen de consiliu local. Au fost zeci de amendamente depuse, unele au trecut, unele nu, suma de doua miliarde ...…

- Potrivit prof.dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anticorpii monoclonali reprezinta una dintre cele mai recente „arme” care ajuta in lupta impotriva COVID 19. Medicul spune ca exista o categorie de persoane vaccinate care…

- Vineri seara, la ora 21:12, pompierii de la ISU Timiș au fost anunțați despre producerea unui incendiu la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara. A fost alertat Detasamentul 1 și 2 Timișoara, iar la fața locului au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere cu…

- Politistii locali au desfasurat o actiune privind mentinerea ordinii si sigurantei publice pe raza municipiului Constanta, iar printre neregulile constatate de oamenii legii se afla aruncarea deseurilor la intamplare, consumul de bauturi alcoolice in spatiul public si cersetoria. Astfel, potrivit Primariei…

- Accident rutier pe Autostrada A1 (km 524), intre un autotren și un autoturism. Urmarile sunt grave, 3 victime dintre care una incarcerata. Intervine Detașamentul Arad cu o autospeciala descarcerare, o autospeciala SMURD și o ambulanța. Accidentul este la limita județelor Arad cu Timiș, sens de mers…

- Dupa un sir de evenimente neprevazute, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timisoara incheie prima luna a anului 2022 cu doua premiere! Performanta trupa maghiara de teatru marcheaza astfel doua momente memorabile ale existenței sale: premiera absoluta a unui musical, cu titlul Csaba drops…