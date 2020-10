Majoritatea luptelor pe care le purtam se duc in interiorul nostru. Nicio stare prelungita de alerta nu o putem depași daca nu invațam sa liniștim in primul rand mașinaria chinuitoare a propriilor ganduri. Iți propun un exercițiu. Așaza-te confortabil pe scaun, privind in gol la un perete liber, și incearca sa nu te gandești la nimic. Ori de cate ori iți va trece vreun gand prin minte, nu il alunga, dar nici nu te adanci in el. Lasa-l sa treaca, observa-l doar, ca pe o pasare care zboara prin fața ochilor tai. Propune-ți sa ramai așa timp de 10 minute. De multe ori, cei care vin prima data la…