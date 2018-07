Dependenţi de ecran de la 2 ani. Cei mici riscă să involueze din cauza revoluţiei tehnologice! „Desi mama este acasa, televizorul este in campul vizual al copilului inca de cand este adus de la maternitate. Are pe fundal imagini pe care nu le poate percepe, dar care s-a demonstrat ca au un efect perturbator serios asupra dezvoltarii psihice si a limbajului. Astfel, copiii ajung sa nu aiba motricitate fina dezvoltata, pentru ca nu le este stimulata, ariile motorii nu se dezvolta cum ar trebui, ariile care raspund de dezvoltarea limbajului", a explicat dr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

