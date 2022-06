Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Are sute de mii de fani și peste 2 milioane de urmaritori pe rețelele de socializare. Artista a vorbit de curand, despre efectele depresiei prin care a trecut.

- O fosta concurenta de la emisiunea Insula Iubirii traiește un adevarat coșmar. Vedeta TV a vorbit despre intorsatura neașteptata pe care a luat-o viața ei dupa terminarea filmarilor la Insula Iubirii. Despre cine este vorba, cine a ajuns dependanta de droguri, vedeți in randurile de mai jos. O fosta…

- Ce ritual de frumusețe are Andreea Marin. Prezentatoarea de televiziune nu renunța la el. Vedeta susține ca este important ca o femeie sa aiba grija de ea, sa iși acorde timp și sa fie exemplu pentru o fiica. In varsta de 47 de ani, Andreea Marin a dezvaluit care este ritualui ei de ingrijire, de […]…

- Al patrulea episod din „One True Singer” este disponibil pe HBO Max. Cei 10 concurenti vor avea parte de o surpriza si de o noua provocare. Emil Rengle, dansator, coregraf si castigator al emisiunii Romanii au talent ajunge in casa One True Singer si ii va invata pe concurenti cum sa se exprime prin…

- Prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong, a anuntat joi ca purtarea mastii sanitare in exterior va fi optionala si ca majoritatea restrictiilor pentru a intra si a iesi din insula vor fi "simplificate drastic", relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viața in urma cu opt ani. Anica Gyorfi suferea de o paralizie a picioarelor de mai bine de 30 de ani, iar artista a fost nevoita sa aiba grija de ea. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu a vandut locuința in care a locuit cu mama…