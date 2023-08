Dependența Occidentului de combustibilul nuclear rusesc umple buzunarele Rusiei cu milioane de dolari Rusia profita și caștiga milioane de dolari de pe urma dependenței occidentale de combustibil nuclear, in condițiile in care SUA și aliații sai europeni importa cantitați mari de uraniu și alte produse nucleare rusești. Aceste vanzari, care sunt legale si nu sunt vizate de sanctiuni, au generat un semnal de alarma in randul expertilor in nonproliferare si oficialilor care sustin ca aceste importuri sprijina dezvoltarea arsenalului nuclear al Rusiei si complica eforturile destinate limitarii capacitatii sale de a purta razboiul impotriva Ucrainei. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

