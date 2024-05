Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele noului sondajul Ipsos despre țigarile electronice, la care au participat 27.000 de fumatori din 28 de țari, vine cu concluzii-dezastru pentru lupta anti-fumat. Nu mai puțin de 74% dintre intervievați cred ca țigarile electronice sunt cel puțin la fel de nocive sau mai nocive decat țigarile…

- In legatura cu folosirea plasturilor pentru somn, dr. Ioana Munteanu, medic pneumolog cu competența in somnologie din cadrul Institutului ”Marius Nasta”, ne-a precizat ca reprezinta o soluție doar in cazul tulburarilor de somn tranzitorii. Medicul Ioana Munteanu subliniaza ca este foarte importanta…

- Directiva privind produsele din tutun reprezinta un set de reguli legislative europene menit sa reglementeze modul in care sunt comercializate și fabricate produsele din tutun, precum și cele conexe, cum ar fi tigari electronice in Romania și lichidele destinate acestora. Unul dintre scopurile primordiale…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) trage un puternic semnal de alarma și spune ca a devenit alarmant consumul de alcool și de țigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani! Alcool-ul și țigarile electronice fac ravagii printre copiii incepand cu 11 ani! O spune un…

- Praful saharian are risc de acutizare la persoanele care sufera de boli respiratorii cronice precum astmul, BPOC, bronsiectazii", a declarat miercuri pentru AGERPRES managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler.

- In cazul copiilor cu varste pana la pana cinci ani, diagnosticați cu tuberculoza, riscul de deces este mare, avertizeaza medicul Beatrice Mahler. Copiii iau tuberculoza de la adulți ”Copiii nu sunt contagioși intre ei. Copiii iau tuberculoza de la adulți. De regula, un copil care are tuberculoza a…

- Tuberculoza, o boala prezenta și chiar in creștere in ultimii ani. Anul trecut erau 8500 de cazuri, anul acesta, 9.700. Și mai grav, la copii, in aceeași perioada, numarul de cazuri a crescut de la 325, la 427. Despre cauze și tratamente, aflam de la medicul Beatrice Mahler , managerul Institutului…