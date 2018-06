Dependenta de jocuri video a fost inclusa oficial, luni, de Organizatia Mondiala a Sanatatii pe lista afectiunilor mintale, in aceeasi categorie cu dependenta de cocaina si cu dependenta de jocuri de noroc, au anuntat reprezentanții OMS, citati de AFP. Tulburarea provocata de dependența de jocuri video a fost inclusa in cea de a 11-a editie The post Dependenta de jocuri video, inclusa oficial de OMS pe lista afectiunilor mintale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .