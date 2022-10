Stiri pe aceeasi tema

- Actorul din serialul Friends, internat pentru a scapa de dependența de droguri Matthew Perry este celebru pentru rolul simpaticului Chandler din serialul Friends. Are in prezent 53 de ani, iar o lunga perioada din viața sa s-a luptat cu dependența de droguri și alcool. Totul in spatele ușilor inchise,…

- Un tribunal din Madrid a dispus un sechestru preventiv pe circa de 50 de milioane de dolari apartinand companiei audiovizuale BeIN Sports, proprietatea lui Nasser Al-Khelaifi, patronul clubului Paris Saint-Germain, pentru neplata drepturilor audiovizuale in prima liga spaniola de fotbal - La Liga, conform…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni o plangere impotriva CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza deoarece se teme ca va candida din nou la presedintie in 2024 si pretinzand despagubiri de 475 de milioane de dolari, noteaza AFP. CNN, unul din principalele canale de televiziune…

- Laszlo Hanyecz a cumparat una dintre cele mai scumpe pizza din lume. Acesta a scos din buzunar 400 de milioane de dolari, asta dupa ce achiziționat doua pizza pentru 10.000 de bitcoin. Iata ce conține și de ce a fost atat de scumpa!

- Gigantul mondial care investește 100 de milioane de dolari in Romania! Unul din giganții aflați in Romania, inca de pe vremea de trista amintire, anunța investiții majore. Compania este prezenta, efectiv, cu linii de producție, inca din 1995. Recent a finalizat noi investiții in linia de producție de…

- CEO -ul Meta , Mark Zuckerberg (38 de ani), a postat astazi pe contul de Facebook și de Instagram o fotografie alaturi de soția sa, Priscilla Chan (37 de ani), in care anunța ca cei doi așteapta cel de-al treilea copil. „Sunt fericit sa va spun ca Max și August (n.r.: cele doua fetițe ale lui Zuckerberg…

- Super-iahtul care s-a scufundat in Marea Mediterana, in apropiere de Sicilia, ar fi aparținut oligarhului rus Gennady Ayvazyan. Jurnaliștii italieni scriu ca nava de lux l-ar fi costat pe magnatul carbunelui cel puțin 50 de milioane de dolari. Inca nu se cunosc cauzele scufundarii iahtului.