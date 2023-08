Dependența de droguri: infracțiune sau tulburare de sănătate mintală? IMPERATIV cu Maria Nedelcu (25.08.2023) Numarul celor care consuma droguri este in continua creștere in Romania. Tinerii incep la 13 ani. In timp ce in multe state europene dependența de droguri este considerata o boala mintala, in Romania se pedepsește ca infracțiune. Recent, Codul Penal a fost modificat, fiind eliminata posibilitatea condamnarii cu suspendarea executarii pedepsei in astfel de cazuri. Persoana care conduce un autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fara permis și comite un accident soldat cu decesul victimei, va fi condamnata la inchisoare cu executare. Și in cazul consumatorilor și… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cei mai mulți consumatori, iar jumatate dintre adulții care beau risca sa devina dependenți fara ca macar sa iși dea seama, pentru ca dezvolta treptat toleranța. Astfel, la nivel mondial exista 28,6 milioane de persoane dependente, dintre care 900.000…

- Florin Salam este internat intr-un spital din strainatate, dupa ce a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Apropiații cantarețului au postat pe rețelele de socializare o imagine cu acesta de pe patul de spital.Florin Salam are probleme de sanatate și este sub atenta supraveghere a medicilor.…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a vorbit vineri, la postul B1 TV, despre consumul de droguri in randul tinerilor. Aceasta a subliniat ca implicarea unui minister nu este suficienta pentru a combate acest fenomen și a spus ca de cele mai multe ori autoritațile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut recent un anunț important cu privire la eliberarea cardului de sanatate. Rafila a afirmat recent ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala…

- Este Iașul cel mai poluat oraș din Romania și printre cele mai poluate din Europa? Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului arata ca ieșenii respira, zi de zi, cel mai poluat aer din Romania, in ultimii doi ani aici fiind inregistrate cantitați ingrijoratoare de particule fine sau…

- Cu o istorie de 70 de ani, International Press Institute condamna campania dusa de postul Romania TV impotriva persoanelor cu probleme de sanatate mintala și a redacției Libertatea.„Institutul Internațional de Presa (International Press Institute - IPI) și rețeaua noastra globala de jurnaliști, editori…

- Se afla in top trei produse ce declanșeaza afecțiuni grave de sanatate, atat in Romania, cat și in țarile civilizate. Dependența de el este mai puternica inclusiv decat cea de cocaina, potrivit studiilor efectuate de specialiștii in sanatate. Afla in randurile de mai jos care este alimentul extrem de…

- Legea privind „RAR auto pas” și modificarea kilometrajului va intra in vigoare incepand de luni, 29 iunie 2023, conform publicarii in Monitorul Oficial. Prin Legea 142/2023, care se refera la registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania, modificarea…