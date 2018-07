Stiri pe aceeasi tema

- Dependenta de droguri este o provocare pentru Moldova. Numarul celor care se drogheaza creste alarmant. La Dispensarul Republican de Narcologie sunt inregistrate 11.660 de persoane, cu 870 mai multe decat in 2016.Cei mai mulți consumatori de droguri sunt barbati.

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul sanatații, Sorina Pintea, cand intenționeaza sa transpuna in legislația din Romania decizia Organizației Mondiale a Sanatații prin care dependența de jocurile de noroc este recunoscuta ca boala psihica, ce necesita tratament…

- Citesti acest text de pe telefon? Daca raspunsul este unul afirmativ, sa stii ca mai sunt muuulti ca tine. Conform unei companii de analiza media din SUA, americanul de rand petrece aproximativ 2 ore si 51 de minute pe telefon zilnic, cam 5 ani si 4 luni din viata ta.

- Citesti acest text de pe telefon? Daca raspunsul este unul afirmativ, sa stii ca mai sunt muuulti ca tine. Conform unei companii de analiza media din SUA, americanul de rand petrece aproximativ 2 ore si 51 de minute pe telefon zilnic, cam 5...

- Pe langa dependenta de droguri, de alcool si de jocuri de noroc, un spital din Scotia trateaza acum si dependenta de bitcoin. Spitalul Castle Craig a anuntat recent ca a lansat un program de reabilitare pentru persoanele dependente de tranzactionarea de monede virtuale, relateaza Independent.…

- Un pericol letal se impraștie prin Europa intr-un ritm alarmant. Puritatea cocainei a crescut la un nivel fara precedent pe continent, iar acest lucru cauzeaza un nivel neașteptat de mare de dependența in randul consumatorilor, conform unui raport din luna iunie.

- Un preot italian care a pierdut la jocuri de noroc peste 500.000 de euro din banii parohiei sale s-a angajat sa mearga la psiholog pentru a scapa de aceasta dependenta, relateaza joi DPA, citand media locala si Biserica catolica italiana. Parintele Flavio Gobbo, de 48 de ani, a negociat…

- Preotul Ioan-Florin Florescu, care a emigrat in 2011 in Scotia, comenteaza critic pe blogul sau obiceiul recent al aducerii luminii sfinte de la Ierusalim cu avionul.Citeste si: Tradiții și obiceiuri in prima zi de Paște. Ce este INTERZIS sa faci „O inovație periculoasa tinde sa devina…