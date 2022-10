Stiri pe aceeasi tema

- UE va oferi ajutor Republicii Moldova in cazul in care de la 1 octombrie curent, concernul rus Gazprom va sista livrarea de gaze naturale țarii noastre. Astfel de declarații au venit din partea Johannes Hahn, Comisarul European pentru Buget și Administrație, vineri, 30 septembrie, care efectueaza o…

- Concernul rus Gazprom fie ne va sista complet livrarile de gaze naturale de la 1 octombrie, fie va reduce volumele, prognozeaza expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov. Expertul afirma ca trecerea la formula de iarna in formarea tarifului pentru gaze, care este una avantajoasa pentru Republica…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat tarifele pentru populație cu 27%, in concordanța cu cresterea costurilor aprovizionarii cu gaze dupa ce Rusia a invadat Ucraina, a informat Reuters , preluata de Agerpres. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, Republica Moldova…

- Romania cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova. Daca in aceasta iarna cetațenii Republicii Moldova se vor confrunta cu probleme serioase, in cazul in care Rusia va decide sa inchida gazul, Romania va fi alaturi, declara președintele Parlamentului, Igor Grosu, reiterand faptul ca partenerii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj la implinirea a 31 de ani de la proclamarea Independentei Republicii Moldova, afirmand ca, in toata aceasta perioada, ”Romania a fost alaturi de fratii de peste Prut, de guvernele de la Chisinau, incercand sa ajute la dezvoltarea institutionala, economica…

- Rusia a interzis importurile de produse agricole din 31 din cele 34 de regiuni ale Republicii Moldova incepand cu data 15 august, a anunțat marți organismul sau de supraveghere a siguranței agriculturii, potrivit Reuters . Moscova are o lunga istorie de utilizare a interdicțiilor asupra importurilor…

- Igor Dodon o trimite pe Maia Sandu la Moscova sa rezolve prin negocieri directe prețul ridicat al gazelor din Republica Moldova care a crescut cu 47% in august. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cere alegeri anticipate din cauza prețului la gaze naturale, potrivit Reuters. Liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni pe ministrul Afacerilor Externe si al Apararii din Republica Irlanda, Simon Coveney, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a aratat ca relatiile romano-irlandeze se…