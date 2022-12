Stiri pe aceeasi tema

- AutoCar Grup 1 Service, compania care are la baza pasiunea pentru mașini și care a pornit cu o echipa mica de specialiști pentru a ajunge in prezent la peste 80 de angajați, a transmis un mesaj tuturor romanilor de Ziua Naționala. „Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, echipa Auto Car va ureaza cele…

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis astazi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.„Sarbatorim astazi, 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, iar imnul nostru national se va auzi peste tot in lume, acolo unde romanii…

- La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Scandalul a izbucnit dupa ce președintele AUR George Simion a luat cuvantul in dupa ce proiectul de lege fusese deja discutat. Președintele de ședința a cerut sa i se taie microfonul, apel care l-a infuriat pe liderul AUR, care intreaba, in live pe Facebook, "de ce i s-a inchis TELEFONUL?". In ajutorul…

- Scandalul a izbucnit dupa ce președintele AUR George Simion a luat cuvantul in dupa ce proiectul de lege fusese deja discutat. Președintele de ședința a cerut sa i se taie microfonul, apel care l-a infuriat pe liderul AUR, care intreaba, in live pe Facebook, "de ce i s-a inchis TELEFONUL?". In ajutorul…

- Un scandal a izbucnit, marti, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce deputatul AUR George Simion a luat cuvantul cu privire la un proiect adoptat care vizeaza infiintarea centrelor comunitare romanesti in strainatate, referindu-se si la un alt act normativ adoptat anterior, iar presedintele de sedinta,…

- Secretarul de stat Gheorghe Carciu, impreuna cu o delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), a efectuat in perioada 7-9 octombrie 2022 o vizita de lucru in Regatul Spaniei.

- Trinitas TV a inaugurat un proiect finanțat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) și dedicat comunitaților romanești din diaspora. In aceasta toamna, televiziunea Patriarhiei Romane difuzeaza ediții speciale ale emisiunilor Viața Parohiilor, Bucuria Poveștilor și Romania de peste…