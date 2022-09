Departamentul pentru Românii de Pretutindeni lansează Programul Susținerea mediului asociativ românesc din afara granițelor țării Constituirea, dezvoltarea și consolidarea unui mediu asociativ inchegat și reprezentativ pentru apararea intereselor romanilor de pretutindeni, dar și intarirea legaturilor acestora cu țara de origine reprezinta unul dintre principalele obiective ale politicilor statului roman in domeniu. De asemenea, mediul asociativ, in diferitele sale forme de organizare și funcționare, reprezinta factorul de coagulare al comunitații și de promovarea a valorilor romanești in afara granițelor. Mediul asociativ romanesc din afara granițelor cunoaște nevoile și așteptarile comunitaților romanești. Astfel, asociatiile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

