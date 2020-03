Stiri pe aceeasi tema

- Alți doi locuitori din King County, Washington, au murit din cauza coronavirusului, aducand totalul deceselor din Statele Unite la noua, relateaza CNN preluat de mediafax.Cele doua victime au murit pe 26 februarie, inainte de decesele raportate anterior. Este vorba de o femeie de 80 de ani,…

- Fostul șef al unei firme americane de investiții a fost condamnat la noua luni de închisoare pentru rolul sau în scandalul fraudarii examenelor de admitere la universitațile americane, scrie BBC. CEO-ul Pimco, Douglas Hodge, a platit aproape 1 miliard de dolari mita pentru…

- Ritmul lansarilor de rachete spatiale americane ar trebui sa creasca net in 2020, au declarat miercuri oficiali guvernamentali, potrivit carora dinamismul inregistrat in ultimii ani in acest sector de activitate este stimulat in mare parte de companii private precum SpaceX, informeaza AFP. Guvernul…

- Ministerul de Interne al Ucrainei a precizat ca politia ancheteaza nerespectarea secretului corespondentei si al convorbirilor telefonice ale diplomatei acreditate la Kiev din 2016 pana in 2019. Decizia de a efectua o investigatie a fost luata dupa ce in Statele Unite au fost publicate dialoguri…

- Statele Unite au fost informate din timp ca Iranul va ataca bazele sale militare din Irak, anunta CNN, care citeaza surse de la Washington. Mai mult, atacul cu rachete balistice a fost mai mult simbolic decat eficient.

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Postul public de radio si televiziune din Japonia NHK a publicat vineri o stire in care informa in mod incorect ca Phenianul a lansat o racheta care a cazut in mare la est de arhipelagul japonez, prezentand apoi scuze si explicand ca a fost o alerta de instruire media, transmite Reuters.Aceasta…

- Spiritul Craciunului cucereste intreaga lume. In Piata Sfantul Petru din Vatican au fost aprinse luminile Bradului de Craciun amplasat langa Scena Nativitatii. Peste ocean, la Washington, Prima Doamna a apasat butonul care sa porneasca beculetele din Bradul National de Craciun al Statelor Unite.