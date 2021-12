Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, in cadrul reuniunii Consiliului European, preocuparea fata de nivelul ridicat al preturilor la energie si a reamintit importanta gazului si a energiei nucleare pentru Romania. Cat despre tensiunile de la granitele Ucrainei, seful statului s-a pronuntat pentru…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Rusia face teste pentru distrugerea sateliților iar Statele Unite critica aceasta inițiativa. Rusia a lansat o racheta asupra unuia dintre sateliții ei, in cadrul unui test. Ca efect colateral, in urma acestui exercițiu, in spațiu s-a generat o cantitate mare de reziduuri. Aceste deșeuri pun in pericol…

- Statele Unite au condamnat luni cu fermitate tragerea unei rachete anti-satelit de catre Rusia, care a provocat mii de reziduuri ce reprezinta un pericol inclusiv pentru astronautii de pe Statia Spatiala Internationala, transmite AFP preluat de agerpres. "Mai devreme in cursul zilei de astazi, Rusia…

- Rusia o va scoate de pe lista neagra cu persoane non-grata pe subsecretarul american de stat Victoria Nuland, astfel încât ea sa poata efectua o vizita oficiala la Moscova, dupa ce Washingtonul a acceptat la rândul sau sa revoce o interdictie similara pentru un cetatean rus, relateaza…