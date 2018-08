Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul a depasit valoarea de 66 de ruble, joi dimineata, pentru prima data din Noiembrie, 2016 incoace , iar euro a ajuns la pragul de 77 de ruble - o premiera dupa luna Aprilie incoace. Potrivit principalilor indici bursieri din Moscova, RTS a pierdut 3,20% si Moex, 1,16%, dand in jos compania…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a cerut sambata omologului sau din Myanmar, Kyaw Tin, eliberarea imediata a doi jurnalisti ai agentiei Reuters, acuzati de detinere de documente clasificate in timp ce investigau in legatura cu un masacru in randul minoritatii musulmane rohingya, informeaza…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, susține declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat ca este dispus sa se intalneasca oricand cu omologul sau iranian pentru a discuta, a informat Departamentul de Stat, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Purtatoarea…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamâni dupa summitul istoric între Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro. Președintele SUA declara luna trecuta ca amenintarea…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamani dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro.

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, i-a transmis omologului sau maghiar, Peter Szijjarto, despre importanța susținerii cooperarii Ucrainei cu NATO pe fundalul agresiunii rusești, a declarat secretarul de presa al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, dupa intalnirea dintre Pompeo și Szijjarto…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a cerut miercuri omologului sau rus, Serghei Lavrov, "masuri concrete" pentru a asigura Statele Unite in legatura cu "ingerintele" Rusiei in alegerile americane, relateaza AFP. Semn al inghetului dintre cele doua mari puteri, a fost prima discutie telefonica…

- Doi renumiti doctori germani, prof. dr. Jorg Wellmer, epileptolog si seful Departamentului de Epileptologie de la Spitalul Universitar Knappschaftskrankenhaus din Bochum, si PD dr. Marec Von Lehe, neurochirurg, seful Departamentului de Neurochirurgie de la Ruppiner Kliniken, din Neuruppin, vor ...