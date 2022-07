Departamentul de Stat din SUA: „Fără afaceri ca de obicei” cu regimul din Myanmar Departamentul de Stat din SUA declara ca fara afaceri ca de obicei cu regimul din Myanmar reprezentat de o junta militara ce a luat puterea acum un an in urma unei lovituri de stat este sancțiunea care se impune. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a declarat luni (25 iulie) ca nu pot exista „afaceri ca de obicei” cu armata aflata la guvernare in Myanmar, dupa executarea a patru activiști pentru democrație, adaugand ca „toate opțiunile sunt pe masa”, deoarece a luat in considerare și masuri suplimentare pentru a pedepsi junta. Vorbind la o conferința de presa obișnuita,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

