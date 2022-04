Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii americani aflati in Rusia risca sa fie arestati in mod arbitrar de autoritatile ruse, a avertizat marti Departamentul de Stat al SUA, care si-a reinnoit apelul de a evita calatoriile in aceasta tara sau de a o parasi imediat, informeaza miercuri AFP. Departamentul de Stat a atentionat impotriva…

- Rusia a decis sa expulzeze diplomati americani in replica la expulzarea de catre SUA a 12 membri ai misiunii diplomatice ruse la ONU, a informat miercuri MAE de la Moscova, transmite AFP. „La 23 martie, o nota cu lista diplomatilor americani declarati persoane non grate a fost remisa responsabilului…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite si-a reiterat, duminica, avertismentul ca cetatenii americani nu ar trebui sa calatoreasca in Rusia din cauza „tensiunii continue de-a lungul granitei cu Ucraina” si a avertizat totodata asupra riscului unui conflict al Rusiei cu Ucraina, informeaza Reuters, preluat…

- Departamentul de Stat a dispus duminica plecarea tuturor membrilor de familie care insoțesc personalul Ambasadei SUA din Kiev, invocand „amenințarea unei acțiuni militare rusești”. De asemenea, Washingtonul permite ca personalul neesențial sa paraseasca țara și ii sfatuiește in general pe cetațenii…

- Marea Britanie se alatura Statelor Unite și avertizeaza ca Rusia pregatește manevre pentru a justifica o invazie militara a Ucrainei. Semnalele în aceasta direcție se înmulțesc, dupa ce discuțiile cu Rusia în cadrul unor întâlniri cu SUA, NATO și OSCE au ramas fara niciun…

