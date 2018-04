Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Pirateria online a continuat sa afecteze sectorul de divertisment si in 2017, chiar si cu dezvoltarea serviciilor de streaming legale precum Netflix si Spotify, insa mai populare pentru utilizatori s-au dovedit a fi muzica si productiile TV, potrivit unui raport publicat de Variety. La…

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.