- Romania nu indeplineste, per ansamblu, criteriile minime in vederea unei eliminari a traficului de persoane, insa depune eforturi „semnificative” in acest sens, avand in vedere impactul pandemiei Covid-19 asupra capacitatii sale de lupta impotriva acestui flagel si ramane in continuare pe lista de supraveghere…

- Un nou ciclon format in Mediterana ameninta mai multe zone din Europa, printre care si Romania. Roxana Bojariu, șefa Grupului de Cercetare privind variabilitatea și schimbarea climei din cadrul Departamentului de Climatologie, a explicat daca este posibil ca aceste fenomene extreme sa fie din cauza…

- Observam ca violentele escaladeaza cu fiecare eveniment public pe care cei de la AUR il organizeaza. Instituțiile stratului, ma refer la cele care garanteaza democrația inca fragila, sunt in permanenta atacate de așa-zișii naționaliști. AUR și Simion nu sunt la primul derapaj de amploarea celui de ieri.…

- Operațiune de amploare impotriva gruparii mafiote "Ndragheta" in toata Europa. Au fost facute peste 100 de arestari, zeci de percheziții in opt țari, printre care și Romania, și au fost confiscate trei tone de cocaina.

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut Gerhard Karner s-a opus aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen, susținand ca cele doua tari nu au impiedicat imigratia ilegala, acesta a prezentat o situatie care arata ca anul trecut au fost arestati in Austria cu 61% mai multi traficanti de persoane decat in…

- Digitalizarea merge greu in Romania mai ales atunci cand vine vorba despre institutiile statului. Anul trecut, acestea au solicitat pe format de hartie, peste 20.000 de adeverinte de venit desi puteau face acest lucru online. De mai bine de un an de zile institutiile publice au obligatia sa se conecteze…

- Intre 29 și 30 martie 2023 la Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc Forumul pe Dezvoltare Durabila din Regiunea UNECE (Comisia Economica a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa din care fac parte 56 de state). Romania a fost prezentata la eveniment de catre consilierul de stat Borbely Laszlo,…