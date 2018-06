Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a anuntat marti ca aproximativ 200.000 de sirieni s-au intors in zone din nordul Siriei aflate sub controlul fortelor turce, dupa ce a fost criticat de rivali in alegerile prezidentiale din cauza milioanelor de refugiati primiti in Turcia, relateaza Reuters.

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit luni…

- Turcia trebuie sa depaseasca actualele probleme din relatiile cu Statele Unite, din moment ce cooperarea dintre cele doua state este esentiala, se arata in programul electoral al Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Turcia le-a cerut tarilor musulmane sa opreasca alte natiuni din a urma Statele Unite si a-si muta ambasadele in Ierusalim, apelul fiind facut la o intalnire a Organizatiei de Cooperare Islamica (OCI) la Istanbul, scrie Reuters, potrivit news.ro.Presedintele turc Tayyip Erdogan a convocat…

- Tayyip Erdogan spune ca cel care va caștiga alegerile prezidențiale va trebui sa se dovedeasca a fi eficient in politica monetara și ca banca centrala ar trebui sa țina cont de ceea ce spune acesta și sa acționeze in consecința, scrie Reuters.

- ​Președintele Trump a spus, într-o postare pe Twitter, ca vrea sa ajute ZTE și sa slaveze job-urile care s-ar pierde în China, dupa ce sancțiunile impuse de SUA gigantului telecom pun viitorul companiei sub semnul îndoielii. Angajații ZTE s-au bucurat la aflarea veștii și spera ca…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Tayyip Erdogan, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare…