- Departamentul de Stat american a anuntat marti ca intentioneaza sa scurteze durata vizelor acordate unor cetateni chinezi, informeaza AP, preluata de Reuters. Conform noii politici, oficiile consulare ale SUA ar putea reduce perioadele de valabilitate ale vizelor, in loc sa le elibereze pe perioada…

- Regimul de la Phenian nu a invitat niciun oficial american la ceremonia de dezafectare a poligonului de teste atomice de la Punggye-ri, a declarat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, relateaza agentia de stiri Tass. "Va pot doar spune ca nu a existat…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Secretarul de stat american in exercitiu, Rex Tillerson, demis saptamana trecuta fara menajamente de Donald Trump dupa mai luni de zvonuri cu privire la relatiile lor proaste, si-a luat ramas-bun joi, la Washington, un oras "rau intentionat", relateaza AFP. La fel ca in declaratia sa de presa din…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi’s, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza CNN Money. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat…