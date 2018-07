Departamentul de Stat al SUA, raport devastator despre România: Firmelor li se cere șpagă Departamentul de Stat al SUA a intocmit un raport privind climatul investitional din Romania, potrivit caruia orice "potential investitor ar trebui sa fie precaut cand considera sa investeasca" in tara noastra. "Raportul de tara intocmit de UE pentru Romania in 2018 a dezvaluit ca procedurile administrative greoaie, progresele lente in furnizarea solutiilor de guvernare electronica, procedurile complexe privind insolventa si schimbarile frecvente de reglementare, cu utilizarea limitata a procedurilor de evaluare a impactului si de consultare, afecteaza climatul investitional", se arata in raportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 09-19 iulie 2018, la sediul Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York (SUA), se desfașoara reuniunea Forumului Politic de Nivel Inalt al ONU privind Dezvoltarea Durabila (HLPF), organizat sub egida Consiliului Economic si Social al ONU (ECOSOC). Delegația Romaniei prezenta la segmentul…

- - Guvernul PSD a transformat Romania in "oaia neagra" a Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Sfidarea sistematica a institutiilor UE nu face decat sa ne plaseze intr-o zona marginala care risca sa afecteze interesele fundamentale ale Romaniei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat luni cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pe tema redactarii proiectului de raspuns la raportul Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale in Romania. „Avem raportul Departamentului…

- Salariile, inclusiv salariile minime au crescut, in piata, iar mesajul Bancii Nationale este unul care indeamna la atentie si prudenta pentru ca acestea sa incapa in "carapacea economiei", a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Salariile, inclusiv salariile minime, au crescut,…

- Zilele trecute, Transgaz, operatrul sistemului national de transport al gazelor naturale, a anuntat mai multe licitatii pentru rezervarea de capacitate pe conductele care leaga Romania de Bulgaria si de Ungaria. In primul caz este de vorba despre alocarea de capacitate pentru conducta Isaccea-Negru…

- O judecatoare de la Tribunalul Salaj produce o ruptura in justiție. Conform magistratei Ștef Maria Cristina, echipele mixte, formate din procurori și ofițeri ai SRI, funcționeaza, in continuare, in sistemul din Romania. Ea a scris un memoriu, adresat Guvernului și datat 12 aprilie, in care explica situația…

- In pofida numeroaselor condamnari la nivel inalt, corupția ramane o problema raspandita, se menționeaza in Raportul privind respectarea drepturilor omului in Romania, elaborat de Departamentul american de Stat. Despre justiție și anticorupție Au existat numeroase cazuri de corupție la nivelul Guvernului,…

- Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind situatia respectarii drepturilor omului in 2017, in care se spune ca, deși legea prevede pedepse penale pentru oficialii corupți, in ciuda numeroaselor condamnari la nivel inalt, corupția ramane o problema raspandita in special la nivel guvernamental.…