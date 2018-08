Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul apararii Statelor Unite a anuntat luni interdictia pentru personalul din zonele de operatiuni de a folosi orice functii de geolocatie pe diferite dispozitive - smartphone, monitoare de activtati fizice si altele - deoarece acestea pot dezvalui pozitia trupelor americane, informeaza…

- De cateva saptamani, Romania se afla sub imperiul ploilor si inundatiilor. Zilnic, hidrologii emit coduri de avertizare pentru inundatii pe diverse rauri din tara, semn ca situatia este destul de grava si zone locuite sunt in pericol. Ca de fiecare data, in ajutorul localnicilor care isi vad agoniseala…

- Marina militara a Statelor Unite planifica adapostirea a 25.000 de imigranti în diferite baze si cladiri, a declarat vineri un oficial american agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Costul masurilor este estimat la 233 de milioane de dolari în urmatoarele sase luni. U.S.…

- Un nou studiu al cercetatorilor britanici de la Universitatea Lancaster si Universitatea Lincoln arata ca desi oamenii subestimeaza timpul petrecut pe smartphone, comportamentul lor este remarcabil de consecvent si „extrem de repetitiv”.

- Patru membri ai staff-ului armatei ruse au fost ucisi in timpul unor lupte din estul provinciei siriene Deir al-Zor, conform agentiei Interfax, care citeaza Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters.

- Pentagonul investeste aproximativ 1 miliard de dolari in urmatorii ani pentru a dezvolta roboti pe care sa ii introduca pe campul de lupta alaturi de soldati, potrivit Business Insider. Armata americanilor utilizeaza deja o serie de roboti pentru activitati precum dezamorsarea bombelor si…

- Personalului IBM i s-a interzis sa utilizeze dispozitivele de stocare portabile - cum ar fi stick-uri USB, carduri SD și unitați flash. Decizia a fost determinata de posibilitatea de daune "financiare și de reputație" in cazul in care personalul ar pierde sau ar utiliza abuziv datele stocate pe dispozitive,…