- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si ministrul de externe rus Serghei Lavrov vor fi prezenti la reuniunea ministrilor Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la sfarsitul saptamanii viitoare, la Stockholm, a anuntat vineri presedintia suedeza a organizatiei, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat duminica Statele Unite ale Americii pentru ca au provocat „isterie” in legatura cu o posibila invazie rusa a Ucrainei, dupa ce țarile occidentale au acuzat Moscova de acumularea de trupe in apropierea țarii ex-sovietice, transmite AFP. „Aceasta…

- Kremlinul a acuzat duminica Occidentul ca amplifica artificial tensiunile în jurul Ucrainei, cu declaratii repetate care sugereaza ca Rusia este gata sa lanseze un atac asupra vecinei sale si a transmis totodata Washingtonului si aliatilor sai sa opreasca o constructie militara în apropiere.Secretarul…

- Un grup de observatori ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care monitorizeaza respectarea fragilului armistițiu armat in estul Ucrainei, au fost impiedicati sa paraseasca hotelul in care erau cazati de catre separatisti prorusi, care cer eliberarea unui ofiter al lor…

- Polonia susține ca Rusia este vinovata de numarul tot mai mare de imigranți de la granița. Ba mai mult, oficialii polonezi acuza statul rus ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru „alimentarea” fluxului de migranți. Stanislav Zarin, purtator de cuvant al ministrului care coordoneaza serviciile…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu și Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, astazi, 7 septembrie, susțin o conferința de presa. În perioada 6–7 septembrie, Nicu Popescu va desfașora o vizita la București.…