- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa.Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american al Apararii cu privire…

- Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute luni de Departamentul de Stat american.

- Statele Unite avertizeaza Rusia in legatura cu orice tentativa de intimidare a Ucrainei. Reacția Washingtonului vine pe fondul mișcarilor de trupe ruse la granița cu Ucraina, dar și in urma mai multor incidente armate.

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a criticat, marti, proiectul gazoductului Nord-Stream 2, între Rusia si Germania, cerând Berlinului sa opreasca lucrarile de constructie, informeaza publicatia Der Spiegel citata de Mediafax. Proiectul Nord Stream 2 „intra în…

- Administratia Vladimir Putin a respins, joi, apelul Statelor Unite de distrugere a arsenalului chimic, argumentând ca armele de acest tip au fost deja neutralizate în conformitate cu prevederile Conventiei Armelor Chimice, potrivit Mediafax care citeaza Tass. Departamentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…