- Departamentul american de Stat a aprobat vanzarea potentiala de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, informeaza Reuters. Valoarea estimata a vanzarii acestor echipamente si servicii este de 105 milioane de dolari, a anuntat Pentagonul. Antreprenorul principal…

- Consorțiul de organizații ce deruleaza proiectul „Semnalam Traficul, Oprim Pericolul – AntiTrafic” (STOP – AT) apreciaza, in ultimul sau comunicat, evaluarea anuala facuta de Departamentul de Stat al SUA privind progresul sau regresul Romaniei in lupta impotriva traficului de persoane, recomandarile…

- Guvernul a aprobat miercuri ratificarea Acordurilor moldo-romane de modernizare a trei poduri transfrontaliere peste Prut, semnate la 9 mai curent. Documentul prevede reconstruirea și reabilitarea podurilor Leuseni (Republica Moldova) – Albita (Romania), Cahul (Republica Moldova) – Oancea (Romania)…

- Aeronave spaniole de lupta de mare viteza zboara la inaltimi mici, in Romania. In ce zone au antrenamente Forțele Ariene Romane anunța ca aeronave de lupta de mare viteza deruleaza zboruri de antrenament la inaltimi mici, in centrul, estul si sud-estul tarii. Aeronavele aparțin Fortelor Aeriene Spaniole.…

- In contextul razboiului de la granița, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a avizat marți cumpararea celor mai moderne avioane de lupta din lume. Este... The post Romania va cumpara cele mai moderne avioane de lupta din lume. Ce dotari au aeronavele F35 appeared first on Special Arad · ultimele știri…