- Guvernul american le-a recomandat deja cetatenilor SUA sa evite deplasarile in Ucraina si i-a ''avertizat ca exista informatii conform carora Rusia pregateste o operatiune militara importanta contra Ucrainei'', a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei americane.''Daca luam decizia de a ne modifica…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat ca incepand cu 24 ianuarie sa inceapa evacuarea familiilor angajaților Ambasadei SUA la Kiev. La post va ramane minimul necesar pentru funcționare. Anunțul vine in contextul in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca are informații…

- Fostul șef al securitații, mai precis al agenției de informații interne din Kazahstan, a fost reținut sub suspiciunea de inalta tradare, a spus agenția, dupa ce a fost concediat pe fondul protestelor violente. Comitetul de Securitate Naționala, sau KNB, a declarat sambata intr-o declarație ca fostul…

- Departamentul de Stat a aprobat vineri ca angajatii neesentiali ai consulatului american din Almati si membrii familiilor acestora sa paraseasca Kazahstanul, pe fondul starii de urgenta in vigoare in aceasta tara, unde revoltele s-au soldat cu zeci de morti, informeaza Agerpres. „Departamentul a aprobat…

- America nu exclude opțiunea militara in cazul in care Federația Rusa invadeaza Ucraina. O spune pe șleau unul dintre cei mai importanți oameni politici de la Washington. Senatorul republican Roger Wicker, al doilea in rang din Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA, a bagat in ședința toata…

- Diplomații au specificat faptul ca acum are loc planificarea obișnuita a acțiunilor in situații de urgența. Autoritațile americane nu au de gind deocamdata sa-și evacueze angajații sau cetațenii din Ucraina. Acest lucru este menționat in declarația Ambasadei SUA la Kyiv, distribuita pe 7 decembrie pe…

- Partidul Social Democrat vrea sa intre la guvernare impreuna cu PNL si UDMR, insa nu-l accepta pe Florin Citu in functia de prim-ministru. De asemenea, PSD a anuntat ca vor fi patru echipe de negociere: o echipa la nivel politic, alta care va redacta un acord politic, cea de-a treia echipa va lucra…