Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International AG a devenit prima mare banca europeana care a decis sa isi constituie provizioane pentru posibile sanctiuni impotriva Rusiei, o dovada a riscurilor pentru bancile europene in contextul escaladarii tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, transmite…

- Si nu numai atat. S-ar putea ca, in actualele conditii in care tensiunile privind Ucraina depasesc cu mult spatiul tarii vecine si prietena traditionala al Romaniei, reuniunea de azi sa fie „testul de stres” in ce priveste capacitatea de decizie si de actiune al organizatiilor internationale, scrie…

- Statele Unite au avertizat marti Belarusul ca se expune unei riposte "rapide" si "ferme" daca permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, transmite AFP. "In acelasi mod in care i-am spus clar Rusiei ca va plati scump" pentru o eventuala invazie, "in ultimele zile, i-am spus…

- Statele Unite au avertizat marti Belarusul ca se expune unei riposte "rapide" si "ferme" daca permite Rusiei sa-i foloseasca teritoriul pentru a ataca Ucraina, transmite AFP. "In acelasi mod in care i-am spus clar Rusiei ca va plati scump" pentru o eventuala invazie, "in ultimele zile, i-am spus…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, dupa discuția cu președintele SUA și cu alți lideri europeni, ca Uniunea Europeana este pregatite sa adopte „o gama larga de sancțiuni sectoriale și individuale” impotriva Rusiei, in cazul unei agresiuni in Ucraina. De asemenea, von der…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest

- Senatorii americani din Partidul Democrat au prezentat, miercuri, un proiect de lege care cuprinde noi sancțiuni impotriva Rusiei și lui Vladimir Putin in eventualitatea in care aceasta va recurge la o ofensiva militara impotriva Ucrainei.

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.