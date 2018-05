Stiri pe aceeasi tema

- Firma de consultanta aflata in centrul scandalului privind confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a precizat ca a pierdut clienti si se confrunta cu cheltuieli judiciare tot mai mari. Declaratia oficiala mentioneaza 'asaltul relatarilor media' care a alungat practic toata clientela…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal. Revenim cu amanunte

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.