Departamentul Apărării al SUA anunță vremuri apocaliptice Schimbarile climatice reprezinta o amenințare serioasa la adresa operațiunilor militare americane și vor fi surse de conflicte politice globale, a scris Departamentul Apararii al SUA in noul sau plan de adaptare la schimbarile climatice prezentat in aceasta saptamana, conform CNBC. Lipsa apei ar putea deveni o sursa principala de fricțiune sau de conflict intre trupele americane din strainatate și țarile in care se afla acestea, a avertizat Departamentul. Instituția se așteapta, de asemenea, ca eforturile politice de atenuare a penuriei de alimente și apa sa aiba ca rezultat atacuri teroriste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 9 din 10 romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, conform unui nou sondaj sociologic realizat de Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare, impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie. Rezultatul este similar cu cele din ultimii doi ani, potrivit…

- Schimbarile climatice reprezinta o amenințare serioasa la adresa operațiunilor militare americane și vor fi surse de conflicte politice globale, a scris Departamentul Apararii in noul sau plan de adaptare la schimbarile climatice prezentat in aceasta saptamana, conform CNBC. Lipsa apei ar…

- Aproape jumatate din tinerii din intreaga lume sufera de anxietate din cauza schimbarilor climatice, arata un studiu realizat la nivel global. Schimbarile climatice și lipsa de acțiune a guvernelor pentru a combate criza climatica se pare ca reprezinta cauze ale anxietații și disconfortului psihologic…

- IPCC a publicat prima parte a celui de-al șaselea raport privind schimbarile climatice de la inființarea sa in 1988. Dupa ce a fost amanat cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, raportul publicat re in vedere baza științei fizice in ceea ce privește cauzele și efectele pe care le au schimbarile climatice.…

- Cand tanara activista pentru clima din Uganda, Vanessa Nakate, a mers anul trecut la Davos, s-a trezit scoasa dintr-o fotografie de știri a altor patru militanți climatici, inclusiv Greta Thunberg. „Nu m-au scos doar pe mine din poza”, a scris ea despre decuparea nedorita. „Au taiat din fotografie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul vizitei la Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, ca schimbarile climatice nu mai pot fi negate de nimeni, in contextul in care Romania s-a confruntat in ultimele luni cu fenomene meteo extreme. Astfel, președintele a transmis un mesaj orientat…

- Din Statele Unite pana in Germania, prin Siberia, aproximativ 40 de țari sunt afectate in prezent de inundații, incendii și valuri de caldura de o magnitudine fara precedent. Vemea extrema a șocat in acest an prin violența și rapiditatea cu care a transformat vaste zone sau comunitați umane. Focul,…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…