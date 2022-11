Stiri pe aceeasi tema

- Numirea in funcția de procuror special a lui Jack Smith, un veteran cu experiența in anchete de corupție, este impusa de „circumstanțele extraordinare”, a anunțat procurorul general Merrick Garland, care a menționat intenția lui Donald Trump și a lui Joe Biden de a candida la prezidențialele din 2024,…

- Jack Smith, noul procuror special care coordoneaza anchetele Departamentului de Justiție din cadrul guvernului SUA care il privesc pe fostul președinte Donald Trump, a declarat ca va lucra rapid și independent.

- Procurorul general al SUA, Merrick B. Garland, l-a numit vineri pe procurorul Jack Smith drept procuror special pentru a gestiona anchetele care il vizeaza pe fostul presedinte republican Donald Trump, transmite Reuters.

- Din sondajele realizate pana miercuri la pranz, principala concluzie este ca, in pofida așteptarilor partidului lui Donald Trump, un ”val roșu” al conservatorilor nu parea sa se contureze in Statele Unite. Democrații, spun analiști de la ”Le Figaro”, au rezistat. Speranța republicanilor ca la acest…

- Departamentul de Justiție (DOJ) al președintelui Biden a trimis observatori electorali in 64 de jurisdicții din 24 de state pentru a se asigura ca legile federale sunt respectate pe tot parcursul zilei alegerilor, transmite Fox News. Informația este cu atat mai interesanta cu cat o eventuala victorie…

- Referindu-se la trei dosare distincte, Merrick Garland a spus ca acestea arata ca „statul chinez a incercat sa interfereze cu drepturile si libertatile persoanelor din Statele Unite si sa submineze sistemul nostru juridic care protejeaza aceste drepturi”.

- Cel mai in varsta presedinte ales vreodata in Statele Unite, Joe Biden, care implineste 80 de ani in noiembrie, susține ca vrea sa candideze pentru un al doilea mandat in 2024, transmite AFP. Deocamdata, insa, decizia nu este, insa, oficiala. „Nu am luat inca decizia oficial, dar aceasta este intentia…