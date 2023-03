Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care a adus in Timișoara conceptul de cartier rezidențial format din turnuri de locuințe, XCity Towers, va fi prezent la noua ediție a Targului Imobiliar TIT 2023 din aceasta primavara.

- Transportul intermodal presupune calatoria cu doua sau mai mult mijloace de transport diferite, iar transferul intre ele se face foarte simplu și ușor, cu o deplasare minima ca distanța. Locul unde opresc aceste mijloace de transport in comun este stația intermodala, un spațiu relativ mic, in care se…

- Galeria Pygmalion de la Casa Artelor deschide anul expozițional cu un proiect dedicat maeștrilor Timișoarei, intitulat „Amintiri necesare”, care se va desfașura pe parcursul intregului an și in care vor fi expuse lucrari ale celor mai importanți artiști ai orașului, unii disparuți, in cadrul a 12 expoziții.…

- In jur de 2.000 de persoane vin și pleaca anual in perioada decembrie-martie din Complexul de servicii Sf. Francisc, aflat in zona Fabric. In vreme ce municipalitatea face apel la noi sa sunam la 112 daca vedem oameni ai strazii in ger, pe de alta parte reprezentanții Direcției de Asistența Sociala…

- Reprezentanții Primariei Timișoara transmis ca anul acesta vor scoate la licitație serviciile de proiectare și execuție a parcarii multietajate de la Spitalul de Copii, de pe str. Iosif Nemoianu. Aceasta ar fi prima parcare publica supraetajata din oraș. Aceasta va asigura o parte din necesarul de locuri…

- Rugbiștii de la SCM USV au reluat pregatirile la mijlocul acestei luni și continua antrenamentele la sala de forța, la stadion, dar și la Padurea Verde, unde au fost programate sesiuni de alergari. Echipa ar putea beneficia de serviciile unor jucatori importanti, care au mai evoluat cu succes in tricoul…

- Mitropolitul Banatului, alaturi de persoanele nevoiașe Inalt preasfinția sa Ioan, mitropolitul Banatului și arhiepiscop al Timișoarei, a fost din nou alaturi de persoanele in nevoi din Banat. De sarbatoarea sfantului Ioan, Vladica a oferit un pranz concetațenilor noștri nevoiași la centrul de asistența…

- O propunere legislativa depusa in Parlament cere modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Mai exact se cere interzicerea salilor de pariuri și jocuri de noroc din aproprierea școlilor și bisericilor.