Aflat in penitenciarul Jilava, Cristian Rizea a invocat ca argument o declarație facuta de fostul lider PSD Liviu Dragnea, in 2022, in direct la Culisele Statului Paralel. La vremea respectiva, Dragnea afirma ca Florian Coldea i-ar fi cerut sa-i transmita lui Rizea sa se retraga din cursa pentru primaria Sectorului 5, in 2016.Rizea susține ca refuzul sau l-a enervat pe Florian Coldea și așa s-a ajuns la condamnarea sa. sursa: Realitatea Plus/Culisele Statului Paralel