- A aparut un al doilea om de afaceri care l-a denunțat pe generalul (r) SRI Florian Coldea la DNA. Este vorba despre un om de afaceri care a fost introdus in reteaua Coldea - Dumbrava - Cocoru de o serie de persoane interesate. Cand acesta si-a dat seama ca este vorba despre inșelaciune a inceput sa…

- Omul de afaceri Catalin Hideg a ajuns miercuri la DNA pentru a depune noi probe in dosarul in care sunt vizați foștii generali SRI Coldea și Dumbrava. Ar fi vorba despre 3 telefoane mobile, urmand ca procurorii sa copieze date din ele.

- Noi informații au ieșit la iveala cu privire la situația din dosarul fostului general Florian Coldea, cunoscut in anumite cercuri drept „generalul negru”. Potrivit surselor noastre, Coldea a luat decizia de a nu contesta masura controlului judiciar pe cauțiune impusa de autoritați. Prin aceasta hotarare,…

- Florian Coldea și Dumitru Dumbrava au mers sa semneze controlul judiciar, in dosarul in care sunt cercetați pentru trafic de influența și spalare de bani. Cei doi generali au facut scurte declaratii, pastrand un aer misterios. Coldea si Dumbrava, increzatori in Justitie Cei doi generali și avocatul…

- Ceilalți doi inculpați din dosarul foștilor șefi din SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumvrava, respecitv avocatul Doru Traila și complicele Dan Tocaci, apropiat al omului de afaceri Florian Walther, au fost puși de asemenea sub control judiciar de catre anchetatorii DNA, cauțiunile in cazul celor doi…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Catalin Hideg, cel care l-ar fi denunțat la DNA pe generalul in rezerva Florian Coldea, fost șef al SRI, a facut mai multe precizari in cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, susținand ca i s-a cerut 600.000 de euro pentru a scapa de un. dosar penal.