- Richard Michetti, un barbat din Pennsylvania, SUA, a fost denunțat la FBI de fosta sa prietena pentru participarea la evenimentele violente din Dealul Capitoliului, dupa ce acesta a facut-o „idioata”, a relatat portalul Insider, citat de HotNews . Potrivit unor documente prezentate in instanța, femeia…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din Rusia, a murit in timpul unei transmisiuni live. Acesta a fost platit sa consume 1,5 litri de votca, provocare primita in cadrul „trash streaming”, un fenomen raspandit in Rusia. Persoanele care accepta sa se filmeze castiga bani de la spectatori pentru realizarea…

- Un barbat care a spus ca-i trage „un glonț in dovleac” lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a fost arestat și pus sub acuzare pentru amenințare. El venise la protestul pro-Trump de pe 6 ianuarie in Washington DC, iar poliția a gasit asupra lui un intreg arsenal.

- Mii de membri ai Garzii Nationale vor fi desfasurati la Washington DC, pentru urmatoarele 30 de zile, perioada care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda miercuri in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare…

- Intr-un discurs tipic, ca teme, Trump a acuzat media ca "este cea mai mare problema pe care o avem. Fake news-urile și marile companii de tehnologia informației. I-am batut acum patru ani, i-am luat prin surprindere. I-am batut și acum și anul acesta au falsificat alegerile așa cum nu au fost falsificate…

- Ministerul chinez al Comertului a transmis intr-un comunicat, citat de Reuters, ca delistarea reprezinta un abuz de securitate nationala si in contradictie cu regulile pietei. Pe de alta parte, diplomatul chinez Wang Yi a declarat sambata ca relatia dintre SUA si China a ajuns la „o noua rascruce” si…